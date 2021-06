Age of Empires 4 arriva all'E3 con gameplay e data di lancio

L’E3 di stasera ha visto arrivare anche un nuovo trailer per Age of Empires 4, nuovo capitolo della famosa saga di strategici sviluppato da Relic Entertainment. Il trailer non mostra sostanziali novità di gameplay rispetto a quanto mostrato a marzo; qualcosa di molto interessante, però, c’è. Nel video possiamo infatti vedere Giovanna d’Arco, la Pulzella d’Orleans, protagonista di una campagna a lei dedicata. E considerato che l’unica fazione europea finora mostrata sono gli Inglesi, ci sembra una buona indicazione di chi altro potrebbe apparire nel roster…











Oltre a queste anticipazioni che non mancheranno di stuzzicare la curiosità degli appassionati (quella concept art alla fine potrebbe contenere altri indizi!), il video ci dà anche la data di lancio di Age of Empires 4, prevista per il 28 ottobre. Il titolo, ovviamente, sarà disponibile su Xbox Game Pass fin da subito.