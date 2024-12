TGM Awards 2024: il nostro GOTY e tutti i vincitori – Speciale

Un altro anno volge al termine ed è dunque arrivato il momento di tirare le somme. La redazione, riunita in sessione plenaria, ha decretato i vincitori dell’edizione 2024 dei TGM Awards, compreso l’ambito GOTY. Inutile che faccia la solita premessa, tanto lo so che avete già buttato un occhio alla fine per sbirciare il vincitore del gioco dell’anno. Ebbene sì: sembrerà strano, ma una redazione principalmente “piccìista” che per anni ha atteso l’uscita del videogioco targato GSC Game World ha incoronato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl come GOTY 2024. Potrei dire che la scelta è stata ardua, ma la realtà è che l’opera dello studio ucraino è piaciuta virtualmente a tutti i redattori, conquistando l’ambito premio per distacco sugli altri concorrenti.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ci è piaciuto così tanto che oltre al gioco dell’anno ha ottenuto altri due riconoscimenti: quello dedicato al miglior videogioco PC – il nostro “TGM D.O.C.” – e il premio per il miglior stile grafico, grazie al modo certosino con cui è stata costruita la Zona virtuale in cui si svolgono le vicende del gioco. L’anima “master race” di TGM si rispecchia anche in quella che per molti potrebbe essere una mancanza importante:, pur candidato in diverse categorie e reduce del trionfo ai The Game Awards, decisamente meno prestigiosi del nostro tradizionale resoconto di fine anno. Persino nella sua categoria di elezione, quella dedicata ai platform, la redazione gli ha preferito un videogioco infinitamente più piccolo per budget e portata, ma dotato di una carica innovativa e stilistica non indifferente., anche se in questo caso la lotta è stata prevedibilmente più serrata.

Eppure, per un videogioco giapponese che rimane a bocca asciutta, ce n’è un altro che invece riesce a portare a casa ben due premi. Sto parlando di Methaphor: ReFantazio, che non contento di trionfare in una categoria degli RPG mai come quest’anno pregna di produzioni nipponiche, ottiene anche il riconoscimento “Musica da giocare” attribuito al titolo con la migliore colonna sonora.

Due riconoscimenti anche per uno degli ultimi “big” dell’anno, quel Indiana Jones e l’Antico Cerchio che si è rivelato essere una delle migliori avventure del celebre archeologo, capace di giocarsela non solo con quel Fate of Atlantis classe 1992, ma anche con i primi tre capitoli della saga cinematografica. Non a caso la redazione ha voluto premiare il videogioco di MachineGames per il miglior comparto narrativo, ma ha anche consegnato virtualmente agli sviluppatori la statuetta destinata allo studio dell’anno.

Prima di lasciarvi all’elenco completo dei vincitori, però, permettetemi di parlare di un altro vincitore che se non altro ha dimostrato che alla redazione piacciono molto le carte e i roguelite., che ha avuto la meglio su dei veri e propri pezzi da novanta come Frostpunk 2, Unicorn Overlord e Mechabellum. Evidentemente la formula di gioco ideata da LocalThunk è talmente assuefacente da essere riuscita ad ammaliare l’intera TGM.

Ora perdonatemi se taglio corto, ma ho un grande buio da battere! Ecco qui i vincitori (in grassetto).

TGM AWARDS PER GENERE

Azione

Gli action nell’accezione più vasta possibile, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Helldivers II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

V Rising

Call of Duty: Black Ops 6

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

Metaphor: ReFantazio

Dragon’s Dogma 2

Like A Dragon: Infinite Wealth

Final Fantasy VII Rebirth

Banishers: Ghosts of New Eden

Beyond Galaxyland

Tattica e Strategia

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Balatro

Frostpunk 2

Unicorn Overlord

Mechabellum

Songs Of Conquest

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Platform e Action Plaftorm

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

Animal Well

Prince of Persia: The Lost Crown

Astro Bot

Ultros

Berserk Boy

Turbo Kid

Horror

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

Silent Hill 2

Crow Country

Still Wakes The Deep

A Quiet Place: The Road Ahead

The Outlast Trials

CONSCRIPT

Avventure Dinamiche

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

Senua’s Saga: Hellblade II

Neva

Lorelei and the Laser Eyes

Indika

Thank Goodness You’re Here

The Crimson Diamond

Sportivi, simulazioni e picchiaduro

Motori, mazzate palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

Tekken 8

Dragon Ball Sparking! Zero

Top Spin 2K25

EA Sports FC 25

WWE 2K24

MotoGP 24

Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta crescendo piano ma costantemente, sia sul piano ludico che stilistico.

Metro Awakening

Batman: Arkham Shadow

Assassin’s Creed: Nexus

Alien Rogue Incursion

Arizona Sunshine 2

Vampire: The Masquerade – Justice

SPECIAL TGM AWARDS 2024

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Frostpunk 2

Mechabellum

Songs Of Conquest

RetroTGM Champion

Non poteva mancare il nuovo premio legato all’inserto speciale della rivista sul “presente del retrogaming”: nuovi giochi e pazzesche conversioni per antiche piattaforme!

Roguecraft (Amiga)

Spelunky (c64)

Dataman (NES)

Tony (c64, Amiga)

The Lost Pixel (Amiga)

Black & White (ZX Next)

Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Senua’s Saga: Hellblade II

Neva

Metaphor: ReFantazio

Indika

Final Fantasy VII Rebirth

Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Metaphor: ReFantazio

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Frostpunk 2

Prince of Persia: The Lost Crown

Final Fantasy VII Rebirth

Lorelei and the Laser Eyes

Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Senua’s Saga: Hellblade II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Animal Well

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Lorelei and the Laser Eyes

Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce, visto che di base non c’era che l’imbarazzo della scelta.

MachineGames

GSC Game World

Atlus Studio Zero

11 bit studios

Team Asobi

Simogo

Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2025.

DOOM: The Dark Ages

Death Stranding 2: On the Beach

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yotei

Sid Meier’s Civilization VII

Avowed

The Games Machine GOTY

Il prestigioso premio della giuria in quel di The Games Machine che incorona il videogioco dell’anno appena trascorso.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Metaphor: ReFantazio

Astro Bot

Lorelei and the Laser Eyes

Final Fantasy VII Rebirth