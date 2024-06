Uncharted: Sony mette in cantiere il sequel del film

Il successo al botteghino pare aver convinto Sony Pictures a produrre il sequel del film di Uncharted, tant’è che la società ne ha dato conferma durante CineEurope 2024 (via Variety), un evento per gli addetti ai lavori che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona.

Sebbene non sia stato particolarmente apprezzato dalla critica, l’adattamento con protagonista Tom Holland nei panni di Nathan Drake ha fatto registrare oltre 400 milioni di dollari al botteghino, risultando uno dei maggiori successi commerciali in assoluto tra i film tratti da un videogioco.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sequel di Uncharted.