Starship Troopers: Terran Command Urban Onslaught è ora disponibile

Urban Onslaught, il secondo DLC principale per l’RTS Starship Troopers: Terran Command di Slitherine e The Artistocrats, è ora disponibile su PC. In questa nuova campagna di nove missioni, i giocatori guidano la fanteria mobile per difendere la grande città di Mahanagar dall’assalto degli aracnidi che ha ridotto in macerie le case dei civili.

Il DLC si concentra su mappe aperte che offrono molta varietà e una maggiore libertà tattica. Nel corso delle nove missioni, i giocatori libereranno un enorme aeroporto, vivendo un’esperienza di gioco ancora più concentrata ed entusiasmante. Ricordiamo, in tal senso, che la produzione è unicamente disponibile su PC (Steam).