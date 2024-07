Like a Dragon: Yakuza, il primo teaser trailer della serie TV

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer dedicato a Like a Dragon: Yakuza, la serie TV ispirata all’omonima serie di videogiochi targata SEGA e RGG Studio.

Il video mostra l’iconico tatuaggio di Kazuma Kiryu in quelli che sembrano frammenti della sequenza introduttiva di ogni episodio dello show, ma non mancano alcune scene ambientate nell’iconica Kamurochō, tra sequenze di lotta e i classici festeggiamenti esagerati della mala giapponese.

Ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza seguirà le vicende di Kazuma Kiryu in due periodi temporali diversi separatti da un decennio, nel 1995 e nel 2005. La serie TV verrà trasmessa in streaming su Prime Video dal 24 ottobre.