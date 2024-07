Metaphor: ReFantazio si mostrerà a breve

ATLUS ha annunciato che la prossima presentazione in diretta del suo GDR fantasy in arrivo, Metaphor: ReFantazio, avrà luogo il 29 luglio 2024. La diretta, dal titolo “Presentazione “Esclusiva ATLUS” di Metaphor: ReFantazio” – Personaggi, svelerà più dettagli sul cast dinamico di personaggi di Metaphor: ReFantazio, sui sistemi sociali e sulla lotta per il trono. La diretta verrà guidata dal direttore di Studio Zero Katsura Hashino con sottotitoli in inglese e audio doppiato.

Metaphor: ReFantazio è il primo GDR fantasy vero e proprio di ATLUS, dalle menti responsabili della serie Persona. I giocatori scriveranno il proprio destino e supereranno la paura esplorando un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro.