Shinobi sarà il soggetto di un film diretto da Sam Hargrave

SEGA e Universal Pictures hanno stipulato un accordo per la messa in cantiere di un film dedicato a Shinobi, la celebre serie di videogiochi d’azione creata dalla società giapponese.

Secondo quanto riportato da Gematsu, la pellicola verrà diretta da Sam Hargrave (Tyler Rake) e si baserà su una sceneggiatura scritta da Ken Kobayashi (Sunny, Move On).

“La serie Shinobi ha debuttato per la prima volta nel 1987 come videogioco arcade e racconta del protagonista Joe Musashi, un ninja moderno che affronta un grande male,” si legge nel comunicato stampa. “Realizzato con un focus sull’azione epica, il franchise di Shinobi comprende quattordici giochi, inclusi spin-off e conversioni, con oltre cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un nuovo capitolo della serie è stato annunciato alla fine del 2023. Ulteriori informazioni sul nuovo gioco saranno rivelate in futuro.”