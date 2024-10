Usual June: annunciata la demo giocabile da Finji

FINJI, il pluripremiato team di sviluppatori dietro Overland e Canabalt, e publisher di TUNIC, Night in the Woods e Chicory: A Colorful Tale, ha annunciato l’ultima novità dallo studio: Usual June farà parte delle demo selezionate per lo Steam Next Fest ed è disponibile fin da subito. Il titolo è nuovo gioco di azione e avventura in terza persona, sviluppato in-house da FINJI, annunciato l’anno scorso ai The Game Awards.

Il titolo permetterà di mettersi nei panni di June, una studentessa universitaria in grado di parlare con i fantasmi, passando tempo con i suoi nuovi migliori amici, difendendosi da strane creature e cerca di scoprire i segreti più profondi di una città del Midwest prima che sia troppo tardi.