Sony annuncia i film di Helldivers e Horizon Zero Dawn

Non solo l’anime di Ghost of Tsushima, Sony ha in serbo altri due adattamenti per altrettante serie videoludiche.

Sal Romano di Gematsu riporta che PlayStation Productions e Sony Pictures hanno annunciato il film di Helldivers, la serie di videogiochi sviluppata da Arrowhead Game Studios che l’anno scorso ha visto la pubblicazione del suo secondo capitolo. Sempre sulle colonne di Gematsu troviamo la notizia della messa in cantiere del film di Horizon Zero Dawn, in questo caso prodotto da Columbia Pictures. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn è stato recentemente oggetto di una versione rimasterizzata per PC e PS5.

In entrambi i casi non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che i lavori sulle due pellicole sono ancora nelle fasi iniziali.