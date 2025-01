Ghost of Tsushima: annunciata la serie anime ufficiale

Durante la conferenza che Sony ha tenuto al CES 2025, Crunchyroll ha annunciato la messa in produzione di una serie anime ispirata a Ghost of Tsushima e allo spin-off multiplayer Legends.

La serie sarà prodotta da Kamikaze Douga e diretta da Takanobu Mizuno (Star Wars: Visions “The Duel”), mentre troveremo Gen Urobuchi alla sceneggiatura. L’anime sarà prodotto in collaborazione con Aniplex e Sony Music, con quest’ultima che si occuperà di gestire la colonna sonora della serie.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che la serie di Ghost of Tsushima debutterà su Crunchyroll nel 2027.