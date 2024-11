Gamestop Italia è stato acquisito da CiDiverte, assicurandosi tutte le quote. L’operazione, siglata a Milano, è stata completata l’8 novembre 2024, con CiDiverte che ha confermato a titolo definitivo l’acquisizione nella giornata odierna. In un mercato in costante evoluzione, è destinata a cambiare la distribuzione fisica dei videogiochi nel Bel Paese.

In linea con le attuali politiche oltreoceano, con Ryan Cohen, proprietario dell’azienda, che confermato ci sarebbero stati dei cambiamenti nell’immediato futuro. Stando a quanto trapelato, nei prossimi sei mesi l’azienda continuerà a titolarsi come Gamestop, e solo dopo questo lasso di tempo cambierà la sua insegna, abbracciando quella di Gamelife.