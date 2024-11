Humanoid Origin, lo studio di Casey Hudson, chiude i battenti

Dopo circa tre anni di attività, Humanoid Origin chiude i battenti a causa della ristrettezza economica che non permette più allo studio di Casey Hudson di continuare a operare.

Tramite un messaggio pubblicato nella giornata di ieri su LinkedIn, Humanoid Origin fa sapere di aver terminato i fondi a disposizione, rendendo di fatto insostenibile l’attività. “Ci addolora che non saremo in grado di portare a termine il nostro nuovo universo di fantascienza,” si legge nel comunicato. “La nostra preoccupazione principale in questo momento, tuttavia, è per il nostro team e ci impegniamo a supportare i dipendenti nella loro transizione verso un nuovo impiego.”

Lo studio venne fondato nel 2021 da Casey Hudson dopo che l’ex general manager di BioWare e director della trilogia di Mass Effect lasciò la società canadese. A oggi Humanoid Origin non ha pubblicato alcunché.