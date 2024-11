Total War: WARHAMMER III, il nuovo DLC in arrivo a dicembre

SEGA e The Creative Assembly hanno annunciato il DLC Omens of Destruction dedicato Total War: WARHAMMER III, in uscita il 12 dicembre. Il nuovo pacchetto segna 100 Lord leggendari nell’ampia serie di WARHAMMER e introduce nuovi contenuti per gli eserciti di Khorne, Regni degli Ogri e Orchi e Goblin, inclusi Lord leggendari, unità di battaglia, caratteristiche di campagna e contenuti gratuiti per i possessori del titolo. Qua la recensione.

“Zanguemarcio Artigliodiferro, un Orco Capoguerra tra i più famigerati, conosce solo la lingua della guerra. Unico tra i suoi simili per la sua rara combinazione di acume e forza, grazie alle sue “invazioni fatte kome zi deve” è diventato d’ispirazione per molti”, ha dichiarato il team.