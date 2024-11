House Flipper, disponibile Dice Out, il nuovo DLC

Sviluppato e pubblicato da Frozen Way, House Flipper ha ricevuto oggi il nuovo DLC, denominato Dice Out. Con l’uscita di questa espansione a tema gastronomico, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità gratuite al gioco base per migliorare il gameplay. Queste caratteristiche includono l’opzione per ripristinare le case, un sistema di griglia semplificato, punti salienti delle pareti per la costruzione e la demolizione, un filtro del negozio migliorato che consente l’ordinamento degli oggetti in base alle espansioni e al gioco base e miglioramenti all’ottimizzazione dello spazio di archiviazione e alle prestazioni FPS.

Il DLC Dine Out introduce nuove opzioni per la preparazione del cibo, il posizionamento preciso dei mobili, l’allestimento della tavola con le tovaglie e la progettazione di insegne pubblicitarie. Un’altra innovazione significativa sarà la possibilità di affittare i locali ai clienti interessati