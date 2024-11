No More Room in Hell 2: ecco il Reinforcement Update

Torn Banner Studios, lo sviluppatore del conosciuto Chivalry 2, ha annunciato oggi che il primo aggiornamento in accesso anticipato: “Reinforcement”, per lo sparatutto horror cooperativo per otto giocatori No More Room in Hell 2, è ora disponibile. No More Room in Hell 2 è stato recentemente lanciato in accesso anticipato e l’aggiornamento di sviluppo “Rinforzo” aggiunge una serie di correzioni chiave alla qualità della vita, nuove armi, un nuovo scenario finale e abilità aggiuntive.

L’aggiornamento “Reinforcement” risolve una serie di bug e fornisce una revisione del bilanciamento in tutte le difficoltà, contribuendo a una curva di difficoltà più dura e più stretta, garantendo una serie di miglioramenti dell’interfaccia utente e dell’esperienza accompagnata dalla possibilità di rimuovere completamente qualsiasi elemento dell’HUD secondo i desideri dei giocatori. Gli zombi reagiranno in modo più naturale ai danni con risposte ai colpi migliorate, mentre viene aggiunto anche un nuovo scenario finale alternativo alla mappa Power Plant per creare varietà per i giocatori più esperti.