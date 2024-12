Fly Corp è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato da KishMish Games e pubblicato da Klabater, Fly Corp è ora disponibile su PlayStation e Xbox. Fly Corp è un gioco di simulazione strategica che ti consente di costruire e gestire la tua rete aerea globale. Il giocatore aprirà nuove rotte, acquistando e aggiornando aeromobili e migliorando le capacità aeroportuali per gestire le crescenti richieste dei passeggeri. Con quasi 180 territori e decine di migliaia di città in tutto il mondo, potrà costruire aeroporti e collegare destinazioni in tutto il mondo.

“Intraprendi il tuo viaggio aereo e padroneggia l’arte della gestione delle compagnie aeree. Che tu stia elaborando strategie per ottimizzare i percorsi, gestendo il flusso di passeggeri per prevenire sovraccarichi o adattandoti a eventi imprevisti, Fly Corp offre un’esperienza di simulazione completa e coinvolgente“, ha dichiarato il team.