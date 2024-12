Warcraft 1 e 2 verranno presto rimossi da GOG

A pochi giorni dall’uscita delle versioni rimasterizzate dei primi due Warcraft, Blizzard ha imposto a GOG lo stop alle vendite delle versioni originali dei due strategici in tempo reale.

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale dello store digitale, GOG ha fatto sapere che i primi due Warcraft verranno rimossi dalla vendita a partire dal prossimo 13 dicembre. È molto probabile che si trati di una mossa che punta a spingere le vendite delle versioni rimasterizzate, peccato che – come scrive Danilo Dellafrana nella nostra recensione – per certi versi le remaster siano peggiorative rispetto agli originali.

Basti pensare che le versioni attualmente in vendita su GOG possono contare sul supporto al multiplayer via LAN e alcune opzioni grafiche aggiuntive, tra cui la presenza dei filtri antialiasing e anisotropico. Per questo motivo, la piattaforma digitale ha annunciato una novità del suo programma di preservazione digitale: tutti i videogiochi che fanno o faranno parte in futuro di tale programma verranno costantemente aggiornati dal team di GOG affinché siano sempre compatibili con i sistemi operativi moderni, anche se questi prodotti dovessero essere rimossi dal commercio. La nuova politica si applica anche ai primi due Warcraft, in modo che questi titoli rimangano sempre giocabili nonostante il delisting.

Nel frattempo, i giochi sono ancora in vendita su GOG tramite un bundle che li comprende entrambi. Fino al 13 dicembre sono acquistabili al prezzo di € 13,69, con uno sconto aggiuntivo di € 2 se si utilizza il coupon MakeWarcraftLiveForever.