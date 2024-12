Marvel Rivals, svelato il trailer con la star internazionale Chrissy Costanza

Marvel Games e NetEase Games hanno svelato il trailer di lancio di Marvel Rivals, il nuovo sparatutto PVP a squadre di supereroi che consente ai giocatori di assemblare una squadra all-star in continua evoluzione di supereroi e supercriminali che combattono con poteri unici in una gamma dinamica di mappe distruttibili provenienti da tutto il multiverso Marvel.

Il trailer di lancio presenta la famosa cantante rock Chrissy Costanza, che esegue la sigla “Rivals ‘Til the End”. Meglio conosciuta come la potente frontwoman della band Against The Current e per i suoi iconici inni di gioco come “Legends Never Die” e “Phoenix”, la carriera di Chrissy collega perfettamente i mondi dei giochi e della musica.