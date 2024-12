The Thaumaturge è ora disponibile su console

Nove mesi dopo dal lancio ufficiale su PC (Steam), The Thaumaturge, sviluppato da Fool’s Theory e pubblicato da 11 bit studios, arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta un gioco di ruolo basato sulla trama con scelte moralmente ambigue, ambientato nel mondo culturalmente diversificato della Varsavia dell’inizio del XX secolo.

In questo mondo esistono i Salutor, ovvero degli esseri esoterici che solo i taumaturghi possono veramente percepire e adoperare in qualsiasi momento, anche in combattimento. Man mano che il giocatore avanzerà e raccoglierà i Salutor, sarà in grado di impiegare questi esseri demoniaci per eseguire i suoi ordini in battaglia. Wiktor Szulski, il protagonista di questa esperienza gotica, conosce fin troppo bene i suoi demoni, e quelli fuori dalla sua mente sono i peggiori.