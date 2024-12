Fallout 76: disponibile l'aggiornamento Profondità Luccicanti

Sviluppato e pubblicato da Bethesda, Fallout 76, il videogioco multigiocatore del team autore di opere come The Elder Scrolls, s’infoltisce con l’aggiornamento Profondità Luccicanti. Il nuovo contenuto aggiuntivo introduce le attesissime incursioni, dove i giocatori scenderanno nel sottosuolo in un vecchio laboratorio dell’Enclave in cui la ricerca sperimentale sull’ultracite prometteva di rimodellare l’Appalachia.

Insieme al contenuto aggiuntivo, arriva la stagione 19: Forgia scientifica. I giocatori scopriranno l’Enclave, una fazione occulta del governo composta dal supercomputer intelligente MODUS e dedita alla ricostruzione dell’America attraverso la scienza, e otterranno ricompense altamente tecnologiche.