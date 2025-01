Alaloth: Champions of the Four Kingdoms confermato per console, ecco un nuovo aggiornamento

Sviluppato e pubblicato da Gamera Interactive, Alaloth: Champions of the Four Kingdoms è stato confermato anche su console, stando alla roadmap pubblicata nei giorni scorsi dal team italiano, oltre a ulteriori novità dedicata. Qua la nostra recensione.

“Il primo grande aggiornamento gratuito dell’anno, Wyrmwood, introduce una nuova area intrisa di mistero e pericolo. La foresta incantata di Wyrmwood funge da porta d’accesso a Vorrak’Tol, un’isola selvaggia il cui nome significa “Terra del fuoco e degli artigli” in lingua orchesca. Vorrak’Tol è un territorio inesplorato sotto gli occhi vigili degli Artigli, poiché le sue acque turbolente lo rendono inaccessibile con i mezzi convenzionali. L’isola ospita un enorme drago e una feroce razza di draghi che rappresentano una grave minaccia per chiunque osi mettere piede sulle sue coste. Questo aggiornamento porta anche una nuova area boss nel continente, dove il leader del clan Brak’Shak, Vrax, raduna le sue forze per minacciare le terre meridionali”, ha dichiarato il team.