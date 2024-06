Corsairs - Battle of the Caribbean si mostra in un gameplay teaser

Corsairs – Battle of the Caribbean si mostra con un teaser di gameplay e delle nuove immagini, che offrono un’anteprima del titolo. La produzione porterà con sé un ammodernamento grafico, presentando una una modalità Campagna e la nuova modalità Schermaglia (modalità rapida) contro l’IA in solitaria o online.

Sviluppato dallo studio Fishing Cactus, l’opera uscirà su PC (Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft Store) entro la fine del 2024, seguito dal lancio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel 2025. Il giocatore intraprenderà un viaggio attraverso le acque turbolente dei Caraibi, al comando di una flotta per affrontare le navi nemiche in combattimento ed esplorando isole esotiche, scoprendo tesori nascosti e reclutando abili membri dell’equipaggio per rafforzare le forze navali.