PlayStation VR2: in arrivo l'adattatore per accedere ai videogiochi su PC

A partire dal prossimo 7 agosto 2024, sarà possibile connettere PlayStation VR2 attraverso un adattatore, per godere così delle produzione PC del calibro di Half Life: Alyx, l’apprezzatissima opera sviluppata e pubblicata da Valve. Ecco la nostra recensione.

“Quando PlayStation VR2 è stato lanciato l’anno scorso, siamo stati entusiasti di presentare ai giocatori PS5 una nuova generazione di giochi VR con un gameplay innovativo e funzionalità sensoriali coinvolgenti. Ispirati dalla nostra passione di offrire ai giocatori ancora più opzioni di contenuti, abbiamo lavorato per consentire l’accesso a giochi aggiuntivi su PC, completando la variegata gamma di giochi per PS VR2 disponibili su PS5. Oggi siamo lieti di annunciare che implementeremo questo supporto il 7 agosto. I giocatori avranno accesso all’acquisto e al gioco dell’ampia libreria di Steam di migliaia di giochi VR, inclusi i preferiti dai fan come Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR e War Thunder. “, ha annunciato Sony PlayStation Studios.