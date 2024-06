Like a Dragon: Yakuza, annunciata la serie TV in live action

Amazon ha annunciato la prossima messa in onda di Like a Dragon: Yakuza, una serie TV in live action ispirata all’omonima saga videoludica.

Si tratterà di un adattamento fedele del franchise prodotto da SEGA. La serie in live action è diretta da Masaharu Take e vedrà l’attore Ryoma Takeuchi vestire i panni del protagonista, Kazuma Kiryu. La serie TV sarà ambientata in due periodi temporali deversi, nel 1995 e nel 2005, e seguirà la vita e le ripercussioni delle decisioni di Kazuma Kiryu, un temibile e impareggiabile guerriero della Yakuza con un forte senso della giustizia, del dovere e dell’umanità.

“Dal giorno in cui ho messo per la prima volta le mani sulla sceneggiatura dell’originale Yakuza, non ho mai pensato di rimaneggiare il mio lavoro sulla serie. Perché conosco fin troppo bene le sfide e le difficoltà che comporta il rifacimento di un’opera fatta e finita. Tuttavia, se mai dovessi essere spedito nel passato per una sorta di scherzo cosmico, questa è l’esperienza che vorrei creare,” ha dichiarato Masayoshi Yokoyama di RGG Studio. “Se dovessi comunque passare al setaccio il passato, vorrei creare le versioni più coinvolgenti di Kamurochō e Kazuma Kiryu possibili, e questa serie ha tutto ciò che serve in tal senso. Non c’è dubbio che Like a Dragon: Yakuza diventerà un altro punto di riferimento per il franchise. Mentre i giochi permettono di sperimentare il loro mondo attraverso una lente soggettiva, questo adattamento sarà il modo più oggettivo per godersi lo spettacolo. Non ho dubbi che i fan della serie saranno attratti dal modo in cui questo adattamento dà vita ai giochi e aggiunge nuove sorprese. I nuovi arrivati, invece, sono sicuro che si sentiranno coinvolti semplicemente dal realismo grintoso della serie. Se non altro, mi piacerebbe guardare questa versione insieme al pubblico di tutto il mondo, sperimentando tutta la sua intensità.”

Like a Dragon: Yakuza verrà trasmesso sulla piattaforma Prime Video a partire dal 25 ottobre 2024.