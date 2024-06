Avalanche Studios chiude le sedi di New York e Montreal

Avalanche Studios, il gruppo già autore di Just Cause che sta lavorando a Contraband, ha fatto sapere di aver chiuso le sedi di New York e Montreal, licenziando il 9% dei dipendenti totali. Nel complesso, circa 50 persone hanno perso il lavoro.

“Dalla sua nascita, oltre vent’anni fa, Avalanche Studios Group è cresciuto fino a comprendere cinque sedi in tutto il mondo: Stoccolma, New York, Malmö, Liverpool e Montreal,” si legge nel comunicato stampa ufficiale. “Oggi annunciamo con rammarico la chiusura di due di queste sedi: New York e Montreal. Questo significa che ci separeremo da circa 50 amici e colleghi di valore, che rappresentano circa il nove per cento degli Avalanchers in tutto il mondo. È una decisione estremamente difficile, ma riteniamo che sia necessaria per garantire un futuro stabile e sostenibile all’azienda. La nostra attenzione è ora rivolta a sostenere tutti gli Avalancher in questo momento difficile. Siamo grati per l’inestimabile contributo di coloro che se ne vanno e rimaniamo impegnati a creare esperienze di gioco incredibili per i nostri utenti.”

Ricordiamo che la sede di Montreal ha aperto appena lo scorso ottobre, mentre l’apertura degli uffici di New York risale al 2011.