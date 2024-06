Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, Ubisoft Toronto partecipa allo sviluppo del remake

Sebbene si siano perse le tracce del progetto da un bel po’, perlomeno quelle pubbliche, i lavori sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo proseguono.

Non a caso Ubisoft Toronto ha fatto sapere di essersi unita al progetto portato avanti dagli studi di Montreal. “Ubisoft Toronto si unisce allo sviluppo del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo,” si legge in un messaggio diffuso via social. “Siamo entusiasti di riavvolgere il tempo e di portare la creatività, l’esperienza e la tecnologia aggiornata del nostro studio per rinfrescare questo amato classico insieme ai nostri partner di Ubisoft Montreal.”

Ricordiamo che Ubisoft Montreal prese in carico il remake de Le Sabbie del Tempo nel 2022, dopo che la presentazione del progetto all’epoca nelle mani di Ubisoft Pune e Mumbai venne accolta con freddezza dal pubblico. Da allora i lavori sono ricominciati da zero, ma al momento non si sa a che punto dello sviluppo si trovi l’opera.