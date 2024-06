Fix It – The Handyman Simulator è ora disponibile su Steam per PC (Steam). Il titolo permette ai giocatori di sperimentare la vita quotidiana di un artigiano del fai-da-te, cercando di guadagnarsi da vivere aiutando i residenti locali con tutto ciò che ha bisogno di essere riparato, gettato, dipinto o rifatto.

Al suo interno, i giocatori vivranno un’esperienza in autonomia tra lavori autonomi e tanto altro. Dallo smaltimento di rifiuti pesanti con un nuovo furgone, alla gestione di lavori elettrici e di giardinaggio, all’installazione di impianti idraulici, alla tinteggiatura di pareti e alla posa di pavimenti, Fix It offre una vasta gamma di attività per tenere i giocatori occupati, lavorare e guadagnarsi da vivere. I giocatori potranno investire in un veicolo per portare le attrezzature da A a B, programmando le chiamate di lavoro in modo efficiente e facendo al meglio i lavori.