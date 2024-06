Valheim arriva su Mac

Coffee Stain Publishing e Iron Gate annuciano che Valheim, attualmente in accesso anticipato, verrà lanciato su Mac tramite il Mac App Store il 10 giugno. Valheim è un gioco di esplorazione brutale e sopravvivenza per 1-10 giocatori ambientato in un mondo generato proceduralmente ispirato alla cultura vichinga. Qua la nostra anteprima.

“Valheim si sperimenta al meglio quando ci si avventura insieme ai propri amici”, ha dichiarato Henrik Törnqvist, co-fondatore di Iron Gate. “Siamo entusiasti di portare la produzione su un’altra piattaforma e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nuovi vichinghi che sperimenteranno il nostro gioco per la prima volta”.