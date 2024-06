Nightmare Kart è ora disponibile gratis su Steam

Nightmare Kart, sviluppato e pubblicato da LWMedia, è ora disponibile gratuitamente su PC (Steam). Tematicamente vicino a Bloodborne, il conosciuto e apprezzato action RPG di FromSoftware, la produzione è un gioco di guida in cui un cacciatore corre per abbattere le fiere oscure che compaiono improvvisamente.

Il giocatore dovrà correre attraverso strade gotiche intrise di sangue in cima a uno dei 12 veicoli unici mentre cercherà delle risposte dietro l’origine di questo incubo, impugnando potenti armi per ridurre gli avversari a rottami, massacrando bestie per aumentare la velocità massima, eseguendo acrobazie e derapando per generare Æther da potenziare e superando impegnativi scontri con i boss per svelare i segreti che si celano dietro questo terribile sogno.