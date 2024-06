Mortal Kombat 1: al via la Stagione 6

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 dedicato al lancio della Stagione 6: The Reptile, una nuova stagione di contenuti incentrati sull’arrivo di Reptile come boss principale della modalità Invasioni. Inoltre, Patriota si unisce ai lottatori di Mortal Kombat 1 come nuovo personaggio scaricabile (DLC) in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e dall’11 giugno sarà disponibile anche per tutti gli altri.

Questa stagione presenta nuove sfide, nuovi elementi della storia, nuove battaglie con i boss e ricompense, tra cui skin dei personaggi – Baraka “Morso di serpente”, Kenshi “Spadaccino Zaterrano”, Sub-Zero “Cristallo di komodo”, Sindel “Regina serpente”, Shao “Generale Kokkodrillo”, Havik “Oro entropico”, Reptile “Lucertola del tuono”, e altre – tutte ottenibili attraverso Invasioni e Lega Kombat. Stagione 6: The Reptile è disponibile da ora fino al 23 luglio.