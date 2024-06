AKIMBOT: annunciato la data d'uscita, in arrivo la demo

Evil Raptor e PLAION rilasceranno Akimbot il prossimo 29 agosto 2024 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (Steam). In Akimbot i giocatori vestiranno i panni di Exe, un robot fuorilegge, e del suo inaspettato aiutante Shipset, mentre si faranno strada tra eserciti di robot, controllate astronavi e crenando un percorso in una missione per salvare l’universo da un destino imminente. Ambientato in un mondo fantascientifico in cui esistono solo i robot, i giocatori viaggeranno nella galassia e sperimenta un’azione esplosiva e un caos robotico senza sosta.

I giocatori possono iniziare la loro missione per salvare l’universo nella nuova demo di Akimbot, durante lo Steam Next Fest. Nella demo, il viaggio dei giocatori inizierà come molte altre grandi storie: con un’evasione dalla prigione. I giocatori dovranno prepararsi al caos robotico, all’azione e all’avventura mentre giocano il primo livello di Akimbot ambientato a Data Bay. La demo permetterà di entrare nel vivo del gioco, attraversando l’ambiente, unendosi agli abitanti di Data Bay per una festa da ballo, completando una battaglia contro i boss e provando l’esclusiva ruota delle armi di Akimbot.