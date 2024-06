Luigi's Mansion 2 HD: ecco il nuovo trailer

Luigi’s Mansion 2 HD, sviluppato e pubblicato da Nintendo, si mostra con un nuovo trailer. L’opera, in arrivo il prossimo 27 giugno, prepara a sbarcare sulla console della Grande N per riportare i giocatori alle dinamiche del tempo, tra fantasmi e spiritelli da scacciare in una casa infestata.

Il giocatore avanzerà attraverso diverse missioni per recuperare i frammenti mancanti della Luna Oscura sparsi in diverse dimore infestate, ognuna con i propri enigmi da risolvere e fantasmi da catturare, in una cornice di gameplay tutta da esplorare.