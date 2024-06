Svelato Gears of War: E-Day, un prequel per PC e Xbox

Microsoft e The Coalition hanno svelato Gears of War: E-Day, un prequel della saga ambientato durante il fatidico Giorno dell’Emersione in cui le Locuste hanno attaccato l’umanità.

Questa la sinossi ufficiale: “Quattordici anni prima degli eventi di Gears of War, gli eroi di guerra Marcus Fenix e Dom Santiago, di ritorno a casa, si ritrovano ad affrontare un nuovo incubo: l’Orda delle Locuste. Questi mostri sotterranei, grotteschi e spietati, emergono dalle viscere della terra cingendo d’assedio l’umanità intera.”

Sviluppato con l’Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day verrà pubblicato su PC e Xbox Series X|S. Al momento non si conosce né la data di uscita, né una finestra di lancio generica.