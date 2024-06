Annunciato DOOM: The Dark Ages, in uscita nel 2025

Bethesda e id Software hanno annunciato DOOM: The Dark Ages, un prequel del reboot del 2016 e di DOOM: Eternal che racconta le origini dello Slayer.

In questo terzo capitolo della serie, i giocatori torneranno a calarsi nei panni dello Slayer in una guerra oscura e sinistra contro l’Inferno. Il nuovo DOOM è un’esperienza single player promette di offrire i combattimenti più cruenti e le immagini più spettacolari della serie grazie all’aggiornamento del motore idTech. Nei panni dell’ultima superarma degli Dei e dei Re, i nemici possono essere fatti a pezzi con armi devastanti come il Super Shotgun, ma anche con una varietà di nuove armi che spezzano le ossa, tra cui la versatile Sega Scudo.

DOOM: The Dark Ages uscirà nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.