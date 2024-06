Life is Strange: Double Exposure, annuncio con data d'uscita

Nel corso dell’Xbox Showcase, la kermesse tenutasi questa sera a seguito della Summer Game Fest, è stato annunciato Life is Strange: Double Exposure, sviluppato da Deck Nine, gli autori del recente Life is Strange 2 e True Colors. Nel trailer introduttivo, è stata inoltre mostrata la protagonista Max Caufield, conosciuta nel primo capitolo del franchise al tempo creato da Dontnod (ora Don’t Nod).

Nel trailer è mostrata la protagonista interfacciarsi con dei nuovi poteri. Max, in tal senso, è in grado di tornare indietro nel tempo e cambiare le sorti dello stesso. Il titolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.