Streets of Rogue 2: l'Accesso Anticipato arriverà ad agosto

Streets of Rogue 2, l’avvenuta sandbox in un mondo aperto sviluppata da Matt Dabrowski in collaborazione con il publisher tinyBuild, sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam (PC) dal 14 agosto. L’annuncio, fatto durante il PC Gaming Show, non arriva da solo, ma insieme ad un nuovo trailer.

Il giocatore metterà in atto il suo colpo di stato in totale libertà, entrando a far parte di giri clandestini e dedicarti alla criminalità, oppure comportandosi da buon samaritano che aiuta i cittadini e completando le missioni secondarie per sbloccare delle ricompense.