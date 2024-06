Nobody Wants to Die: nuovo trailer e data di uscita

Plaion e Critical Hit Games hanno approfittato di questo periodo di annunci e showcase non soltanto per pubblicare un nuovo trailer di gameplay di Nobody Wants to Die, ma anche per svelarne la data di uscita.

Il video mette in risalto le meccaniche investigative al centro del gameplay di Nobody Wants to Die, puntando i riflettori sugli strumenti a disposizione del protagonista, tra cui la lampada UV per analizzare gli schizzi di sangue, i raggi X portatili per sbirciare sotto la superficie e le tecniche di manipolazione del tempo.

“La nostra priorità è quella di offrire una grande esperienza narrativa e grafica nel nostro mondo distopico”, ha dichiarato Grzegorz Goleń, CEO e Lead Game Designer di Critical Hit Games. “In Nobody Wants to Die, diamo al giocatore l’opportunità di indagare su un assassino e di scoprire gli oscuri segreti della città, utilizzando gli innovativi strumenti del gioco e la propria bussola morale come guida“.

Nobody Wants to Die verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 luglio.