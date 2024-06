Annunciato Clair Obscur: Expedition 33, un nuovo RPG a turni

Kepler Interactive e Sandfall Interactive hanno presentato Clair Obscur: Expedition 33, un nuovo RPG a turni ispirato alla tradizione francese e all’arte e l’architettura parigina, in arrivo prossimamente su PC e console.

Il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico che ricorda la nostra Terra, dove una volta all’anno la Pittrice si sveglia sull’alto del suo monolite per dipingere un numero maledetto, e chiunque abbia gli anni che corrispondono al numero diventa fumo e svanisce. Anno dopo anno i numeri decrescono. In Clair Obscur: Expedition 33 seguiremo le vicende di Gustave e dei suoi compagni di spedizione nella loro disperata missione: distruggere il ciclo della morte della Pittrice una volta per tutte.

“Abbiamo dato corpo e anima per creare il gioco dei nostri sogni, volevamo creare qualcosa di fresco e nuovo, quindi speriamo, sinceramente, che sarete entusiasti di scoprire il mondo e i personaggi che abbiamo creato con amore,” ha dichiarato Guillaume Broche, fondatore di Sandfall Interactive e direttore creativo di Clair Obscur: Expedition 33. “Con un’incredibile e profonda storia, con un sistema di combattimento a turni dinamico e il vasto mondo fatto a mano da esplorare, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere indimenticabile il viaggio che vi aspetta su Expedition 33. Non vediamo l’ora di poter condividere di più con voi man mano che ci avviciniamo all’uscita“.

Expedition 33 è un RPG a turni dove le scelte, attacco o difesa, si effettuano in tempo reale, rendendo il combattimento più coinvolgente. Bisognerà padroneggiare le abilità offensive e magiche, schivare, parare e contrastare gli assalti nemici in tempo reale, e colpire i punti deboli dei nemici usando un sistema di mira libera a distanza. Sarà possibile personalizzare la crescita delle statistiche, le abilità e l’equipaggiamento di ogni personaggio.

Nessuna data di uscita. Per ora sappiamo che Clair Obscur: Expedition 33 verrà pubblicato prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.