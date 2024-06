The Alters: disponibile la demo del titolo sci-fi

Sviluppato e pubblicato da 11bit Studios, The Alters, il titolo sci-fi che trasporta in un pianeta sperduto dell’Universo, è ora disponibile attraverso una demo per PC (Steam) per testare con mano le sue peculiarità. Il giocatore si metterà nei panni di Jan Dolski, un semplice lavoratore che crea versioni alternative di se stesso nel disperato tentativo di fuggire da un pianeta in cui anche i raggi del Sole possono rivelarsi mortali.

Gli Alter sono alleati indispensabili e possiedono diversi set di abilità cruciali per riparare la base, sostenere la vita, creare strumenti essenziali ed estrarre risorse preziose. Tuttavia, sono anche più di semplici taskbot, ognuno dei quali opera come un essere senziente, completo di emozioni uniche, obiettivi e persino un pizzico di dubbio esistenziale. Anche se questo apre potenzialmente la porta al caos, il loro obiettivo collettivo rimane lo stesso: sopravvivere, fuggire e fare tutto da soli.