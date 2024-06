Dragon Age: The Veilguard, ecco il gameplay

Electronic Arts Inc. e BioWare hanno presentato un primo sguardo al gameplay dai momenti di apertura dell’attesissimo GDR fantasy per giocatore singolo, Dragon Age: The Veilguard. Questa audace ed eroica avventura vuole offrire tutto ciò per cui la serie è nota: storia avvincente, terre fantastiche, fidati compagni e un mondo in cui il giocatore farà la sua differenza.

“Vogliamo che ogni singolo momento dell’esperienza estesa e narrativa di Dragon Age: The Veilguard sia di grande impatto”, ha dichiarato Corinne Busche, direttrice di gioco di Dragon Age: The Veilguard. “I giocatori si recheranno in più regioni rispetto a qualsiasi altro Dragon Age, e lì dovranno aumentare di livello e personalizzare ampi alberi delle abilità per affrontare nemici sempre più impegnativi. Inoltre, il nostro combattimento combina una fluida azione momento dopo momento con l’approfondita tattica GDR per cui la serie è famosa. Siamo incredibilmente entusiasti di offrire ai giocatori di tutto il mondo un primo sguardo a questa esperienza che abbraccia le radici narrative di BioWare, con cui dà vita a GDR per giocatore singolo immersivi e creati con cura.”