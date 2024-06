Amerzone: The Explorer's Legacy in uscita a ottobre

Microids e Microids Studio Paris hanno annunciato la finestra di uscita di Amerzone: The Explorer’s Legacy, il remake della prima avventura grafica firmata dal compianto Benoît Sokal. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Il filmato racconta la storia di Valembois, un vecchio esploratore che implora un giovane giornalista – impersonato dal giocatore – di rimediare agli errori del suo passato restituendo un prezioso uovo di Uccello Bianco al suo paese d’origine, l’Amerzone.

Alla fine del video viene inoltre presentata l’edizione limitata per il 25° anniversario: il Media Book incluso in questa edizione speciale rende omaggio al lavoro grafico svolto da Benoît Sokal nel 1999, nonché agli sforzi dei team di Microids Studio Paris nel 2024 per dare nuova vita a questa pietra miliare delle avventure grafiche punta e clicca.

Sebbene manchi ancora la data definitiva, viene fatto sapere che Amerzone: The Explorer’s Legacy uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S a ottobre.