Sumo Group licenzia il 15% del suo personale

Prosegue purtroppo la sfilza di licenziamenti che sta colpendo il settore dei videogiochi: questa volta dobbiamo riportare il taglio del 15% del personale di Sumo Group, la società britannica controllata da Tencent.

“Sebbene Sumo sia stata in grado di gestire molte delle recenti difficoltà che il settore dei videogiochi ha affrontato, non ne siamo stati immuni e la riorganizzazione delle operazioni in tutta la società per affrontare al meglio le sfide previste nei prossimi mesi è un percorso che dobbiamo intraprendere per garantire la sicurezza dell’azienda nel prossimo futuro,” si legge in una nota stampa diffusa in queste ore.

Sumo Group spiega che questa decisione comporterà una riduzione del personale dell’azienda nelle varie sussidiarie del gruppo: Canada, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca e India. Il numero esatto delle persone licenziate non è stato reso noto, tuttavia dovrebbe aggirarsi intorno alle 200 unità. Inoltre, Justin Carter di Game Developer riporta che Sumo avrebbe chiuso lo studio canadese Timbre Games, tuttavia la notizia non è stata ancora confermata dalla società.