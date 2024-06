Annunciato Sumerian Six, un tattico dagli autori di Showgunners

Devolver Digital e Artificer, lo studio che ha dato i natali a Showgunners, hanno annunciato Sumerian Six, un nuovo tattico in tempo reale che strizza l’occhio a Commandos ambientato in una linea temporale alternativa.

Sumerian Six racconta le vicende della Squadra Enigma, una squadra di eroi composta dai più grandi scienziati del mondo che devono combinare le loro abilità per portare a termine missioni segrete e combattere contro il Terzo Reich. Nel gruppo di eroi troviamo la chimica in esilio Rosa Reznick, Wojtek l’orso mannaro e lo psicanalista esoterico Siegfried von Adelsberg. Per superare le missioni sarà necessario combinare le abilità uniche di ogni membro della squadra, ispirate ai loro saperi di competenza, così da creare scompiglio sul campo di battaglia.

Durante l’avventura dovremo sventare i piani dei nazisti. Guidati da Hans Kammler, un ex membro della Squadra Enigma, i nazisti attingono all’occulto per creare la Wunderwaffe definitiva. Dovremo quindi affrontare forze armate fino ai denti, persino mutate e con poteri soprannaturali in questo tattico a sfondo stealth.

Sumerian Six sarà disponibile quest’anno su PC tramite Steam.