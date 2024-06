ALZARA Radiant Echoes supera la campagna Kickstarter

ALZARA Radiant Echoes, sviluppato e pubblicato da Studio Camelia, ha raggiunto gli obiettivi della campagna Kickstarter. Studio Camelia ha sbloccato diversi obiettivi tra cui la colonna sonora completa del compositore di Golden Sun Motoi Sakuraba, il doppiaggio in inglese e giapponese e funzionalità di gioco aggiuntive come un sistema di gestione delle battaglie.

I giocatori prenderanno il controllo di quattro eroi per intraprendere un viaggio epico ispirato ai classici JRPG in un mondo mediterraneo mozzafiato, con una colonna sonora del compositore Motoi Sakuraba (Dark Souls, Golden Sun) e il design dei personaggi principali dell’artista Yoshiro Ambe (Genshin Impact, Fire Emblem Heroes, Trials of Mana). Il gioco racconta la storia di un gruppo di eroi che devono affrontare una tremenda invasione, in cui i giocatori attraverseranno gli splendidi paesaggi dell’arcipelago di Taqsim e guideranno la resistenza contro la nazione militare Vedorian.