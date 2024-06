Helldivers 2: Arrowhead devolve dei soldi a Save the Children

Helldivers 2, l’ultimo videogioco multigiocatore del team Arrohead, è al momento uno dei videogiochi più venduti su Steam a distanza di mesi dalla sua pubblicazione. Nella giornata di ieri, il team di sviluppo ha devoluto dei soldi a Save the Children, l’organizzazione umanitaria presente in molti paesi in difficoltà. Questa decisione è stata presa a seguito di un evento dedicato all’interno del videogioco, in cui il team ha dato la scelta ai giocatori se salvare un pianeta oppure acquisire un nuovo Stratagemma, ovvero delle mine per annientare i nemici all’interno della produzione.

La community di giocatori, unendosi per impedire ai nemici di distruggere questo ospedale pediatrico all’interno del gioco, ha rinunciato volontariamente alle mine e ha preso parte all’iniziativa, cui ha partecipato anche un illustratore. Ad aver preso parte all’iniziativa è stato John Pilestedt, creative director del titolo. Sembra infatti che, commosso per l’eroismo dimostrato, abbia deciso di devolvere di tasca sua l’intera somma, che si aggira sui 4.331,00 dollari. Ricordiamo, inoltre, che Helldivers è disponibile su PlayStation e PC (Steam). Qua la nostra recensione a cura di Marco Brom.