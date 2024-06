Galvanic Games, lo studio di Wizard with a Gun, chiude i battenti

Torniamo purtroppo a riportare notizie di chiusure: questa volta tocca a Galvanic Games, lo studio indipendente con base a Seattle che ha dato i natali a Wizard with a Gun.

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore sui social, il fondatore dello studio Patrick Morgan ha spiegato che le vendite del videogioco non sono state abbastanza da permettere la sopravvivenza del team. Prodotto in collaborazione con Devolver, Wizard with a Gun è riuscito a raccogliere un buon discreto di pubblico, ma evidentemente i dati di vendita sotto le aspettative hanno costretto Galvanic Games a tirar giù la saracinesca.

“Anche se abbiamo intrattenuto numerose conversazioni incoraggianti alla DICE e alla GDC, il processo di finanziamento di nuovi progetti, anche in un anno positivo, richiede più tempo di quello che ci era rimasto,” dichiara Morgan. “Forse non riuscirò mai a comprendere l’ironia di aver trascorso un decennio a costruire il mio team ideale, per poi chiuderlo dopo il nostro anno più produttivo. La dedizione, la creatività e il duro lavoro di ogni persona del nostro team sono stati a dir poco straordinari.”

Fondata nel 2015, Galvanic Games ha sviluppato anche Gurgamoth, The Rust Belt, Rapture Rejects, e Some Distant Memory, oltre naturalmente al recente Wizard with a Gun uscito sul finire dello scorso anno.