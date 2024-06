Un nuovo Shovel Knight è in sviluppo

Non solo Shovel Knight: Shovel of Hope DX, una versione migliorata del primo gioco della serie, nel futuro di Yacht Club Games c’è anche un nuovo capitolo della saga.

Lo studio ha annunciato che il prossimo videogioco non sarà “un semplice sequel, ma una nuova avventura che porterà la serie in una dimensione completamente nuova“. Il team non è ancora pronto a presentare ufficialmente il progetto, ma ci assicura che “il gioco porterà azione elettrizzante, meccaniche più profonde e tutto il fascino senza tempo che ci si aspetta da uno Shovel Knight“.

Non possiamo far altro che aspettare di saperne di più.