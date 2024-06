Embracer chiude Pieces Interactive, lo studio di Alone in the Dark

Embracer Group ha chiuso Pieces Interactive, lo studio di sviluppo svedese che proprio pochi mesi fa ha pubblicato l’ennesimo reboot di Alone in the Dark.

Non si conoscono i motivi della chiusura, ma possiamo ipotizzare che siano legati alle vendite al di sotto delle aspettative di Alone in the Dark e alla necessità di Embracer di tagliare i costi. In queste ore è stato pubblicato solamente un laconico messaggio sui social con il quale gli sviluppatori ringraziano i giocatori, oltre a un aggiornamento del sito ufficiale dello studio che ripercorre la storia dell’azienda. Lo riportiamo in versione integrale:

“Pieces Interactive ha pubblicato più di dieci titoli su PC, console e dispositivi mobili dal 2007, sia di propria concezione come Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf e Kill to Collect, sia su commissione come Magicka 2 e diversi DLC per Magicka. Il nostro elenco di clienti include Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media e RaceRoom Entertainment.

Nel 2017, Pieces Interactive è stata acquisita da Embracer Group dopo aver lavorato all’espansione per Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök e alla terza espansione di Titan Quest, Titan Quest: Atlantis.

La nostra ultima uscita è stata la rivisitazione di Alone in the Dark.”

Pieces Interactive si unisce alla lista degli studi chiusi da Embracer Group, tra cui Volition e Free Radical Design, solo per citarne un paio. Inoltre, ricordiamo che Embracer ha licenziato centinaia di dipendenti e ha venduto sia Gearbox che Saber Interactive per appianare i suoi debiti e tentare di superare una grave crisi di liquidità.