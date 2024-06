A Quiet Place: The Road Ahead: a lavorarci sarà Stormind Games, gli autori di Batora

Stormind Games, gli autori dietro a Batora: Lost Haven e Remothered, lavoreranno a un nuovo videogioco horror: A Quiet Place: The Road Ahead. Il titolo arriverà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 nel corso del 2024. L’opera, tratta dall’omonimo film di John Krasinski e di Paramount Pictures, è descritto dal team come: “Una nuova storia di sopravvivenza ambientata in un modo caduto nelle mani di creature letali che si servono dell’udito per cacciare, tratto dalla serie di film campione di incassi”.

“Catturando il terrore frenetico, l’atmosfera snervante e l’avvincente dramma umano che hanno reso famoso il franchise, A Quiet Place: The Road Ahead è progettato per i fan dei film, dei giochi horror e delle avventure basate sulla trama. Vivi il viaggio di una giovane donna che lotta per sopportare non solo le creature da incubo dell’apocalisse, ma anche l’angoscia dei conflitti familiari interpersonali e le sue paure interiori”, ha dichiarato il team.