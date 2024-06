Mina the Hallower: ecco il nuovo trailer

Sviluppato e pubblicato da Yacht Club Games, Mina the Hallower, in arrivo su PC (Steam), mostra un nuovo trailer dedicato. Il giocatore scenderà in uno spaventoso mondo di azione e avventura, prendendo il controllo di Mina, una famosa Hollower lanciata in una missione disperata per salvare un’isola maledetta, costretta a rintanarsi sotto ostacoli e mostri, facendo cadere i nemici nell’oblio e preparandosi con un arsenale di armi da supporto e ninnoli. Dovrà esplorare un vasto mondo pieno di grafica perfetta al pixel, gameplay magistrale, boss bestiali e musica contagiosa. Incontra un cast di personaggi bizzarri.

Il giocatore prenderà il controllo di Mina, una famosa Hollower lanciata in una missione disperata per salvare un’isola maledetta. La giovane frusterò i nemici, scavando nel terreno ed esplorando un mondo ricreato in ogni pixel.